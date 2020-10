Mercati europei positivi (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le principali borse europee concludono la prima seduta della settimana in tono rialzista, con gli investitori in attesa per il nuovo pacchetto di stimoli economici, attualmente in discussione, per l’economia americana. Le contrattazioni oltreoceano, infatti, proseguono all’insegna dell’euforia: l’S&P-500 balza dell’1,51%. Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,183. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.922,4 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 39,33 dollari per barile, con un ribasso del 3,13%. Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le principali borse europee concludono la prima seduta della settimana in tono rialzista, con gli investitori in attesa per il nuovo pacchetto di stimoli economici, attualmente in discussione, per l’economia americana. Le contrattazioni oltreoceano, infatti, proseguono all’insegna dell’euforia: l’S&P-500 balza dell’1,51%. Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,183. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.922,4 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 39,33 dollari per barile, con un ribasso del 3,13%. Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona ...

bizcommunityit : In recupero la #Borsa di Milano e gli altri mercati europei #finanzaemercati - bizcommunityit : Mercati europei pronti per avvio positivo, stimoli Usa restano tema caldo #finanzaemercati - ForexOnlineMeIt : Mercati europei positivi assieme a Milano - Radio24_news : RT @2didenari: I mercati finanziari europei ripartono con timide variazioni. ???? Prossimi aggiornamenti su @Radio24_news alle 10.30 e poi co… - xtbit : Calendario economico: •I mercati europei aprono in rialzo •Colloqui commerciali UE-Regno Unito e utili USA al cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati europei Mercati europei positivi Teleborsa A Piazza Affari scintille di Buzzi e Interpump, al Nasdaq vola Apple

Domani il Tesoro torna sul mercato primario mettendo a disposizione fino a 7,5 miliardi del nuovo Btp a 3 anni a cui vanno aggiunte riaperture sulle scadenze 7 e 30 anni. Nel resto d’Europa ...

Upb: "Con nuovi lockdown conseguenze non trascurabili"

La pandemia da Covid-19 ha ripreso a diffondersi velocemente in diversi Paesi europei, come la Francia ... sui premi al rischio richiesti dai mercati alle economie per le quali il recupero è ...

Domani il Tesoro torna sul mercato primario mettendo a disposizione fino a 7,5 miliardi del nuovo Btp a 3 anni a cui vanno aggiunte riaperture sulle scadenze 7 e 30 anni. Nel resto d’Europa ...La pandemia da Covid-19 ha ripreso a diffondersi velocemente in diversi Paesi europei, come la Francia ... sui premi al rischio richiesti dai mercati alle economie per le quali il recupero è ...