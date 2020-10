Lewis Hamilton e Michael Schumacher, chi è il più forte pilota della storia? (Di lunedì 12 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lewis Hamilton","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Michael Schumacher","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"","index":1}

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON FA LA STORIA Vittoria numero 91 in #F1, come Michael Schumacher #SkyMotori #Formula1 #EifelGP - LiaCapizzi : Rafa e Lewis, una domenica da LEGGENDE. Nadal stravince il suo 13esimo (!) #RolandGarros e raggiunge sua maestà Ro… - SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON FA 91 VITTORIE Max e Ricciardo sul podio, Leclerc 7° I risultati ?? - franco_sala : RT @Daniele_Manca: Quei feti sepolti col nome della mamma: «27 anni dopo lo stesso dolore». E perché Hamilton non è paragonabile (non solo… - Rturcato83 : Appena letto su fb... Schumacher più grande di Hamilton perché Schumacher ha fatto 91 vittorie contro grandissimi c… -