La vita di Adele | le scene di sesso sono vere?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ledidel film Ladi? Una domanda che ci si è posti sin dalla premiere a Cannes e alla quale ha risposto la protagonista del film. Sin dalla prima proiezione a Cannes ci si è chiesti se ledi, piuttosto esplicite, ne Ladifossero. Un dubbio legittimo, data la natura delle sequenze stesse e il precedente di rapporti sessuali autentici nel cinema d'autore europeo in generale e quello francese in particolare (basti pensare a Romance di Catherine Breillat, anche se in quel caso Caroline Ducey nega categoricamente di aver fattosul set con Rocco Siffredi, mentre lui afferma il contrario). A rispondere alla ...