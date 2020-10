«La Raggi ha fatto peggio di Nerone»: e Sgarbi si candida sindaco di Roma col suo simbolo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sgarbi si candida sindaco di Roma. Non usa perifrasi o strani codici diplomatici per annunciarlo. Anzi, come è suo uso, utilizza una metafora ardita che, come quasi sempre accade, suona decisamente come una stroncatura senza se e senza ma, che recita: «La sindacatura di Virginia Raggi passerà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio di Roma del 64 d. C. ai tempi dell’imperatore Nerone. C’è da ricostruire una città. E ridarle la dignità di Capitale». Del resto, solo qualche giorno fa, Vittorio Sgarbi, interpellato sul caso Suarez, con l’irruenza e l’irriverenza che lo contraddistinguono, aveva dichiarato: «Se una persona che non ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020)sidi. Non usa perifrasi o strani codici diplomatici per annunciarlo. Anzi, come è suo uso, utilizza una metafora ardita che, come quasi sempre accade, suona decisamente come una stroncatura senza se e senza ma, che recita: «La sindacatura di Virginiapasserà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio didel 64 d. C. ai tempi dell’imperatore. C’è da ricostruire una città. E ridarle la dignità di Capitale». Del resto, solo qualche giorno fa, Vittorio, interpellato sul caso Suarez, con l’irruenza e l’irriverenza che lo contraddistinguono, aveva dichiarato: «Se una persona che non ...

