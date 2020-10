Inter, Bastoni ancora indisponibile: c’è fiducia in vista del derby e della Champions (Di lunedì 12 ottobre 2020) Recupero Bastoni – Sono stati giorni difficili in casa Inter. Il Covid ha messo a dura prova i nervi di Antonio Conte che ha rischiato di vedere la sua squadra decimata a causa del coronavirus, fortunatamente il numero dei contagiati si è fermato a 6, ma in vista del derby e dell’esordio in Champions League il tecnico spera di riaverne gran parte a disposizione. Oggi l’allenatore rientra alla Pinetina dopo una mini-vacanza pronto a riprendere gli allenamenti in vista dell’inizio di campionato. Ad attenderlo troverà solamente quattro giocatori: Handanovic, Padelli, Darmian e Ranocchia, gli unici non partiti con le nazionali e negativi ai test anti-Covid. In giornata previsti nuovi tamponi, il tecnico nerazzurro si augura di non ricevere altre brutte ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020) Recupero– Sono stati giorni difficili in casa. Il Covid ha messo a dura prova i nervi di Antonio Conte che ha rischiato di vedere la sua squadra decimata a causa del coronavirus, fortunatamente il numero dei contagiati si è fermato a 6, ma indele dell’esordio inLeague il tecnico spera di riaverne gran parte a disposizione. Oggi l’allenatore rientra alla Pinetina dopo una mini-vacanza pronto a riprendere gli allenamenti indell’inizio di campionato. Ad attenderlo troverà solamente quattro giocatori: Handanovic, Padelli, Darmian e Ranocchia, gli unici non partiti con le nazionali e negativi ai test anti-Covid. In giornata previsti nuovi tamponi, il tecnico nerazzurro si augura di non ricevere altre brutte ...

