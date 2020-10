Il figlio di Robin Williams si è sposato (Di lunedì 12 ottobre 2020) Zak Williams è un uomo sposato! Il figlio maggiore di Robin Williams, l’attore morto suicida nell’agosto 2014, ha sposato la storica fidanzata Olivia June a Los Angeles. Una cerimonia intima, solo per parenti e amici più stretti. A dare l’annuncio è stato lo stesso Zak via social. «Ho avuto la grande gioia di sposare la mia migliore amica. È stato fantastico e non avremmo potuto sposarci in un giorno migliore, ossia nel #WorldMentalHealthDay», ha fatto sapere su Twitter. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) Zak Williams è un uomo sposato! Il figlio maggiore di Robin Williams, l’attore morto suicida nell’agosto 2014, ha sposato la storica fidanzata Olivia June a Los Angeles. Una cerimonia intima, solo per parenti e amici più stretti. A dare l’annuncio è stato lo stesso Zak via social. «Ho avuto la grande gioia di sposare la mia migliore amica. È stato fantastico e non avremmo potuto sposarci in un giorno migliore, ossia nel #WorldMentalHealthDay», ha fatto sapere su Twitter.

