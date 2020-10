Il Covid e le feste, Crosetto zittisce Burioni: «Lei non ha capito, io cerco di prevenire atti stupidi» (Di lunedì 12 ottobre 2020) A proposito di provvedimenti incerti, assurdi e contraddittori,che a breve avremo nero su bianco nel Dcpm del governo, c’è un botta e risposta tra Guido Crosetto e Roberto Burioni che è significativo della indeterminatezza in cui i cittadini si troveranno a breve. Tra il vero significato delle parole e l’arbitrio delle diverse interpretazioni delle norme c’è tutto un mondo. Al centro della discussione tra l’ex parlamentare di FdI il “no” di Roberto Speranza a feste e raduni in casa. Il confine è labile tra una festa e un party “illegale”. “Se ho capito bene – cinguetta Guido Crosetto, consapevole che sulle linee guida anti-Covid c’è parecchia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) A proposito di provvedimenti incerti, assurdi e contraddittori,che a breve avremo nero su bianco nel Dcpm del governo, c’è un botta e risposta tra Guidoe Robertoche è significativo della indeterminatezza in cui i cittadini si troveranno a breve. Tra il vero significato delle parole e l’arbitrio delle diverse interpretazioni delle norme c’è tutto un mondo. Al centro della discussione tra l’ex parlamentare di FdI il “no” di Roberto Speranza ae raduni in casa. Il confine è labile tra una festa e un party “illegale”. “Se hobene – cinguetta Guido, consapevole che sulle linee guida anti-c’è parecchia ...

