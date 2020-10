GF Vip 5, Lele Mora shock su Massimiliano Morra: “Non è gay, ma nasconde un segreto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite di Live – Non è la d’Urso, Lele Mora ha fatto una rivelazione shock su Massimiliano Morra. Interrogato dalla padrona di casa sulla presunta omosessualità dell’attore, l’ex agente dei vip prima ha smentito, affermando di sapere per certo che Morra non è gay, poi ha rilanciato con una dichiarazione che, se confermata, costituirebbe un vero e proprio scoop.Se fosse falsa, invece, sarebbe senza dubbio passibile di denuncia. Mora ha infatti dichiarato che pur essendo etero e piacendogli le donne – in primis la collega Adua Del Vesco, che anni fa avrebbe corteggiato insistentemente, ai limiti dello stalking – avrebbe avuto anche una storia con un uomo molto potente. Una storia durata diversi anni. Sempre secondo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite di Live – Non è la d’Urso,ha fatto una rivelazionesu. Interrogato dalla padrona di casa sulla presunta omosessualità dell’attore, l’ex agente dei vip prima ha smentito, affermando di sapere per certo chenon è gay, poi ha rilanciato con una dichiarazione che, se confermata, costituirebbe un vero e proprio scoop.Se fosse falsa, invece, sarebbe senza dubbio passibile di denuncia.ha infatti dichiarato che pur essendo etero e piacendogli le donne – in primis la collega Adua Del Vesco, che anni fa avrebbe corteggiato insistentemente, ai limiti dello stalking – avrebbe avuto anche una storia con un uomo molto potente. Una storia durata diversi anni. Sempre secondo ...

