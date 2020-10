Firenze Nuovo semaforo in via di Villamagna alla strettoia di Nave a Rovezzano

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Unin via didiper aumentare la sicurezza in questo tratto di strada. Regolerà il traffico con un senso unico alternato, andando a regolare anche un’immissione su viapresente in quel punto. Si tratta al momento di un impianto a carattere provvisorio, che potrà diventare definitivo valutando gli esiti della sperimentazione. “L’instzione di questo impianto risponde a una richiesta sentita dei cittadini della zona e del Quartiere di monitorare il traffico nella. Dopo aver fatto diverse assemblee con i residenti abbiamo raggiunto questo obiettivo per rendere più sicuro questo tratto di ...