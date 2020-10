Festa abusiva con 500 persone in un locale del Trevigiano: blitz della polizia e denuncia (Di lunedì 12 ottobre 2020) polizia e i vigili del Fuoco sono entrati poco dopo mezzanotte. E nelle sale dell’Oxigen di Villorba, in provincia di Treviso, quando hanno fermato la musica e acceso le luci, hanno trovato circa 500 giovani, età media 20 anni, che stavano passando la sera in pista e nella terrazza senza rispettare il distanziamento di un metro e con poche mascherine. Non solo: la Festa era abusiva in quanto il locale ha solo la licenza per somministrazione di bevande e non per il ballo. Così è scattata la chiusura mentre al gestore è stata comminata una sanzione di 20mila euro e una denuncia penale. Il blitz è scattato poco dopo mezzanotte e gli agenti, secondo la questura, si sono trovati di fronte ad una situazione di notevole pericolo sia dal punto di vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)e i vigili del Fuoco sono entrati poco dopo mezzanotte. E nelle sale dell’Oxigen di Villorba, in provincia di Treviso, quando hanno fermato la musica e acceso le luci, hanno trovato circa 500 giovani, età media 20 anni, che stavano passando la sera in pista e nella terrazza senza rispettare il distanziamento di un metro e con poche mascherine. Non solo: laerain quanto ilha solo la licenza per somministrazione di bevande e non per il ballo. Così è scattata la chiusura mentre al gestore è stata comminata una sanzione di 20mila euro e unapenale. Ilè scattato poco dopo mezzanotte e gli agenti, secondo la questura, si sono trovati di fronte ad una situazione di notevole pericolo sia dal punto di vista ...

GuglielmoLauro : RT @fattoquotidiano: Festa abusiva con 500 persone in un locale del Trevigiano: blitz della polizia e denuncia - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Festa abusiva con 500 persone in un locale del Trevigiano: blitz della polizia e denuncia - fattoquotidiano : Festa abusiva con 500 persone in un locale del Trevigiano: blitz della polizia e denuncia - ilgraficomasche : RT @AlekosPrete: Mentre a Roma si chiudono le indagini per l'occupazione abusiva della sede di CasaPound a Bari il @ComunediBari la @Region… - clikservernet : Festa abusiva con 500 persone in un locale del Trevigiano: blitz della polizia e denuncia -

Ultime Notizie dalla rete : Festa abusiva Festa abusiva con 500 ragazzi accalcati nel locale: blitz notturno della Polizia, tutti a casa e mega multe Leggo.it Oxygen, 500 ragazzi alla festa abusiva: la Polizia chiude tutto

VILLORBA - Gli uomini della Questura di Treviso, coadiuvati da quello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha effettuato un controllo all’interno del locale “Oxigen” di Villorba, ove era in ...

Lonato del Garda, 180 persone a festa di battesimo abusiva: nessuna norma anti-Covid rispettata

Avevano organizzato un battesimo abusivo con 180 persone in un capannone a Lonato del Garda, in provincia di Brescia ...

VILLORBA - Gli uomini della Questura di Treviso, coadiuvati da quello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha effettuato un controllo all’interno del locale “Oxigen” di Villorba, ove era in ...Avevano organizzato un battesimo abusivo con 180 persone in un capannone a Lonato del Garda, in provincia di Brescia ...