Costanza Caracciolo e Bobo Vieri al battesimo di Isabel | la foto su Instagram

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli ultimi giorni sono stati davvero speciali per Christianche hanno festeggiato ildi, la loro secondogenita. La coppia ha condiviso suuno scatto che racconta la festa privata a cui hanno partecipato solo pochi intimi. L’immagine, apparsa sui profili della coppia, ritraee lasorridenti con le figlie: la primogenita Stella e la piccola. “Ieri è stato il Santodella piccola– ha scritto l’ex velina di Striscia la Notizia -. Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri e affetto che avete dimostrato e grazie alle nostre famiglie, alla madrina e al padrino e alle persone ...

VanityFairIt : Il bomber e la moglie hanno condiviso online una foto di famiglia: «Grazie alle persone che hanno reso così special… - infoitscienza : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, foto social per il battesimo di Isabel - gdzingaro : RT @dea_channel: il tuffo della divina Costanza Caracciolo ???????? - dea_channel : il tuffo della divina Costanza Caracciolo ???????? - zazoomblog : Costanza Caracciolo mamma fashion e affettuosa a passeggio con la figlia - #Costanza #Caracciolo #mamma #fashion -

Ultime Notizie dalla rete : Costanza Caracciolo

Sky Tg24

Isabel, la seconda figlia di Costanza Caracciolo e Christian Vieri, è stata battezzata lo scorso weekend. Per l’occasione l’ex velina è apparsa più elegante e glamour che mai, puntando tutto su degli ...Di recente la modella ha gridato al mondo, via Instagram, il dolore per la perdita del figlio che aspettava da John Legend. Ma negli ultimi anni altre famose, da Michelle Obama a Gwyneth Paltrow, si s ...