Conte: 'No a un nuovo lockdown generalizzato, sì a strette mirate'

Dopo le anticipazioni del nuovo DPCM, arrivano le parole del Presidente del Consiglio. "Escluderei un nuovo lockdown – ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pochi minuti fa in diretta da Taranto – Lo dico a ragion veduta. Abbiamo lavorato proprio per prevenire un lockdown generalizzato. Nel frattempo abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere, siamo molto avanti. Facciamo un numero di test impressionante, con l'ultima circolare del Ministero della Salute potremo ridurre il numero dei giorni della quarantena e potremo introdurre nuovi test ancora più rapidi. Insomma abbiamo adottato una serie di misure cn un sistema di monitoraggio molto sofisticato e se proprio questa curva dovesse continuare a risalire prevedo qualche ..."

