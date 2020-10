Cinema in lutto, è morta Margaret Nolan (Di lunedì 12 ottobre 2020) Margaret Nolan è morta all’età di 76 anni. La notizia è stata data dal figlio Oscar a ‘Variety’. ROMA – lutto nel mondo del Cinema. E’ morta all’età di 76 anni Margaret Nolan, attrice conosciuta in tutto il mondo per aver recitato in 007 Goldfinger. L’annuncio della scomparsa è stata dato dal figlio Oscar Deeks ai microfoni di Variety. Un lutto che lascia un vuoto incolmabile nel mondo del Cinema internazionale, vista la lunga esperienza sul grande schermo. Chi era Margaret Nolan, l’attrice britannica Nata nel 1943, Margaret Nolan è cresciuta a Londra. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 ottobre 2020)all’età di 76 anni. La notizia è stata data dal figlio Oscar a ‘Variety’. ROMA –nel mondo del. E’all’età di 76 anni, attrice conosciuta in tutto il mondo per aver recitato in 007 Goldfinger. L’annuncio della scomparsa è stata dato dal figlio Oscar Deeks ai microfoni di Variety. Unche lascia un vuoto incolmabile nel mondo delinternazionale, vista la lunga esperienza sul grande schermo. Chi era, l’attrice britannica Nata nel 1943,è cresciuta a Londra. ...

