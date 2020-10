Chiara Ferragni: la storia vera raccontata in Unposted (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chiara Ferragni Unposted: la storia vera Questa sera, lunedì 12 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Chiara Ferragni Unposted, documentario diretto da Elisa Amoruso che racconta la vita e il successo ottenuto dalla famosa influencer italiana, moglie di Fedez. La Rai ha deciso di trasmetterlo durante lo speciale “Fenomeno Ferragni”. Oltre al documentario infatti Simona Ventura intervisterà Chiara. Ma Chiara Ferragni Unposted racconta la storia vera dell’influencer? La risposta è sì. Si parte da Chiara bambina, la maggiore di tre sorelle nate a Cremona, da una ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020): laQuesta sera, lunedì 12 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda, documentario diretto da Elisa Amoruso che racconta la vita e il successo ottenuto dalla famosa influencer italiana, moglie di Fedez. La Rai ha deciso di trasmetterlo durante lo speciale “Fenomeno”. Oltre al documentario infatti Simona Ventura intervisterà. Maracconta ladell’influencer? La risposta è sì. Si parte dabambina, la maggiore di tre sorelle nate a Cremona, da una ...

trash_italiano : Fedez e Chiara Ferragni svelano il sesso del bebè: è ufficialmente una femminuccia! - LaStampa : Tv, il Codacons diffida la Rai dalla messa in onda del film su Chiara Ferragni: “Uno spot diseducativo” - Corriere : Stasera il doc su Chiara Ferragni. ll giudizio del critico: «Sembra un film di propaganda nordcoreano» - aboutagonizzare : RT @RepSpettacoli: Chiara Ferragni si confessa in tv: 'Mi guardo allo specchio e mi accetto. I social? All'odio non si risponde con l'odio'… - ilsamarie_01 : RT @HuertDeAuteuil: Chiara Ferragni potrebbe chiamare la bimba Diana per rimediare alla mancanza di rispetto di William e Kate ma soprattut… -