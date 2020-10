Adriano Celentano e il covid | appello social ai giovani | «Non ammucchiatevi | non fate come “quelli” senza mascherina»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 12 ottobre 2020)parla aiitaliani su Instagram, con una lettera per metterli in guardia dai rischi del. Il “molleggiato”, dal suo accountinesistente, dice: «Ehi ragazzi… Credo sia arrivato il momento di darci una mossa! Mi rivolgo soprattutto ai. Queiche di giovane hanno soltanto il fisico, ma per il resto: sono troppo vecchi per il mio carattere». «Dovete scusarmi – scrive– ma è una cosa che ho sempre pensato fin da quando ero fisicamente giovanevoi. Oggi ho 82 anni e voi, per l’età che ho, dovreste portarmi in braccia e accarezzarmisi fa con i bambini piccoli… perché ...