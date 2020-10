UFFICIALE Robinho torna in Brasile; ha firmato per il Santos (Di domenica 11 ottobre 2020) Ultima tappa nella carriera di Robinho che firma per il Santos annunciando di fatto il suo ritiro. I dettagli. L’attaccante brasiliano Robinho ha firmato ufficialmente per il Santos, la squadra che lo aveva lanciato all’inizio della sua carriera. Reduce da un’esperienza in Turchia con il Basaksehir, Robinho ha firmato un contratto con un ingaggio simbolico da 230 euro al mese. Questa sarà la sua ultima esperienza prima del ritiro dato che il tweet con cui è stato annunciato è stato accompagnato dall’hashtag #TheLastPedal, l’ultima pedalata. O Robinho ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Ultima tappa nella carriera diche firma per ilannunciando di fatto il suo ritiro. I dettagli. L’attaccante brasilianohaufficialmente per il, la squadra che lo aveva lanciato all’inizio della sua carriera. Reduce da un’esperienza in Turchia con il Basaksehir,haun contratto con un ingaggio simbolico da 230 euro al mese. Questa sarà la sua ultima esperienza prima del ritiro dato che il tweet con cui è stato annunciato è stato accompagnato dall’hashtag #TheLastPedal, l’ultima pedalata. OESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo ...

