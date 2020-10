Tutti i fedelissimi del presidente (Di domenica 11 ottobre 2020) Viaggio negli Stati del Midwest, tra gli elettori e dentro le ragioni che possono fare la differenza per una rielezione di Donald Trump.Nell'America rurale dalle strade color giallo, i banner elettorali di Donald Trump e Mike Pence, davanti alle casette a schiera, superano quelli di Joe Biden e Kamala Harris. Guidando tra i vicoli immersi nella natura della Pennsylvania, tra le cittadine a due ore di macchina da Philadelphia, si incontra un cartello a sostegno dei Dem ogni cinque a supporto del ticket repubblicano.Sono gli americani silenziosi, lontani dalle coste e dalle grandi città che stanno al centro del dibattito sui grandi media. E il prossimo 3 novembre potrebbero risultare decisivi negli Stati del Midwest che nel 2016 consegnarono la vittoria a Donald Trump. Dalla Pennsylvania certo, dove il presidente vinse di poco più di 44.000 voti contro ... Leggi su panorama (Di domenica 11 ottobre 2020) Viaggio negli Stati del Midwest, tra gli elettori e dentro le ragioni che possono fare la differenza per una rielezione di Donald Trump.Nell'America rurale dalle strade color giallo, i banner elettorali di Donald Trump e Mike Pence, davanti alle casette a schiera, superano quelli di Joe Biden e Kamala Harris. Guidando tra i vicoli immersi nella natura della Pennsylvania, tra le cittadine a due ore di macchina da Philadelphia, si incontra un cartello a sostegno dei Dem ogni cinque a supporto del ticket repubblicano.Sono gli americani silenziosi, lontani dalle coste e dalle grandi città che stanno al centro del dibattito sui grandi media. E il prossimo 3 novembre potrebbero risultare decisivi negli Stati del Midwest che nel 2016 consegnarono la vittoria a Donald Trump. Dalla Pennsylvania certo, dove ilvinse di poco più di 44.000 voti contro ...

Carlo Acutis è beato, la gioia dei fedeli: "Grande esempio per i giovani"

Carlo Acutis proclamato beato dalla Chiesa: sarà celebrato ogni anno il 12 ottobre Carlo Acutis è stato proclamato beato dalla Chiesa cattolica. "Concediamo che il venerabile servo di Dio Carlo Acutis ...

