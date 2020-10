Serie C, Giana Erminio con 5 positivi: rinviata partita con l’Albinoleffe (Di domenica 11 ottobre 2020) La Lega Pro ha rinviato la sfida in programma oggi, tra Albinoleffe e Giana Erminio a domani sera alle 20.45, in virtù dei nuovi protocolli stilati in settimana. Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Giana Erminio ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Albinoleffe – Giana Erminio, in programma domenica 11 ottobre 2020, Stadio “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola, venga posticipata a LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020 con inizio alle ore 20.45″. Serie C, Giana Erminio con 5 positivi: rinviata partita con l’Albinoleffe ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) La Lega Pro ha rinviato la sfida in programma oggi, tra Albinoleffe ea domani sera alle 20.45, in virtù dei nuovi protocolli stilati in settimana. Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla societàai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Albinoleffe –, in programma domenica 11 ottobre 2020, Stadio “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola, venga posticipata a LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020 con inizio alle ore 20.45″.C,con 5con l’Albinoleffe ...

