Nations League: Germania batte Ucraina 2-1. Ok Lussemburgo, Montenegro e Gibilterra (Di domenica 11 ottobre 2020) Tutto come previsto nella giornata numero tre di Nations League. La Germania rifila due reti all’Ucraina di Andriy Shevchenko, mentre alla Spagna basta il timbro di Oyarzabal per mettere in ginocchio la Svizzera. Girone D che vede ora le Furie Rosse di Luis Enrique primeggiare, ma la Germania non molla con i suoi 5 punti. Nelle altre gare della serata successi per Montenegro, a segno anche l’ex Inter e Fiorentina Jovetic, Gibilterra e Lussemburgo. Pareggio nelle gare Andorra-Malta e Isole Faroe-Lettonia. Ucraina-Germania 1-2 Partita molto interessante tra Germania e Ucraina. La nazionale di Shevchenko non è un avversario da sottovalutare, ma la Mannchaft ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 ottobre 2020) Tutto come previsto nella giornata numero tre di. Larifila due reti all’di Andriy Shevchenko, mentre alla Spagna basta il timbro di Oyarzabal per mettere in ginocchio la Svizzera. Girone D che vede ora le Furie Rosse di Luis Enrique primeggiare, ma lanon molla con i suoi 5 punti. Nelle altre gare della serata successi per, a segno anche l’ex Inter e Fiorentina Jovetic,. Pareggio nelle gare Andorra-Malta e Isole Faroe-Lettonia.1-2 Partita molto interessante tra. La nazionale di Shevchenko non è un avversario da sottovalutare, ma la Mannchaft ha ...

