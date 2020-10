M L’uomo della provvidenza di Antonio Scurati | romanzo pulp digestivo-evacuatorio su Mussolini da cui furbescamente non ci si stacca mai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) “L’alito è pesante, il dolore addominale opprimente, il vomito è verdognolo, striato di sangue”. “La settimana precedente Ercole Boratto, l’autista di fiducia, si è accorto del suo alito pestilenziale dal posto di guida”. “(…) le crisi (…) si annunciano con uno strano appetito, una fame sterile e nauseata, come un matrimonio asciutto, come una gravidanza isterica, poi partono le flatulenze, le eruttazioni”. “Gesù Cristo avrebbe dovuto farci diversamente, dimenticare le bu. Avrebbe dovuto crearci nutrendoci d’aria, oppure ingegnarsi perché il cibo venisse assorbito senza poi bisogno di emetterlo. E invece ha condannato gli uomini alla perenne lotta per svuotare l’intestino, alla via crucisstitichezza”. Probabile che ...