Luca Argentero, a Verissimo Cristina Marino: «Lui è un mammo, stiamo organizzando il matrimonio» (Di domenica 11 ottobre 2020) Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, ospite di Verissimo. A Silvia Toffanin, l’attrice e modella parla della gioia di aver avuto la sua primogenita, Nina Speranza. Ma ammette di essere anche amareggiata per quanto accaduto di recente. «Perché il nome Nina Speranza? Sono i due nomi delle nostre nonne, a me e a Luca piaceva l’idea, specialmente un nome come Speranza, in questo periodo, era significativo. Diventare genitori ti fa cambiare le priorità e aumentano le responsabilità, è un’esperienza unica anche se la credevo più facile» – spiega Cristina Marino parlando della figlia, nata a maggio – «Luca è un mammo e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 11 ottobre 2020), compagna di, ospite di. A Silvia Toffanin, l’attrice e modella parla della gioia di aver avuto la sua primogenita, Nina Speranza. Ma ammette di essere anche amareggiata per quanto accaduto di recente. «Perché il nome Nina Speranza? Sono i due nomi delle nostre nonne, a me e apiaceva l’idea, specialmente un nome come Speranza, in questo periodo, era significativo. Diventare genitori ti fa cambiare le priorità e aumentano le responsabilità, è un’esperienza unica anche se la credevo più facile» – spiegaparlando della figlia, nata a maggio – «è une ...

