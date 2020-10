Lazio-Inter, è Lautaro Martinez il migliore in campo scelto da voi (Di domenica 11 ottobre 2020) Lautaro Martinez migliore in campo di Lazio-Inter E’ Lautaro Martinez il migliore in campo di Lazio-Inter, match della terza giornata della Serie A 2020/2021, scelti da voi attraverso il nostro sondaggio. L’argentino, autore del gol nerazzurro dell’Olimpico, si è imposto su Hakimi e Vidal secondi a pari merito, e su Barella e Perisic in terza posizione, anch’essi a pari merito. Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. Ecco la classifica dopo tre giornate: Lautaro 26, Sanchez 20, Hakimi 18, Barella 15, Vidal 8, Gagliardini, D’Ambrosio e Perisic 7, Sensi ... Leggi su intermagazine (Di domenica 11 ottobre 2020)indiE’ilindi, match della terza giornata della Serie A 2020/2021, scelti da voi attraverso il nostro sondaggio. L’argentino, autore del gol nerazzurro dell’Olimpico, si è imposto su Hakimi e Vidal secondi a pari merito, e su Barella e Perisic in terza posizione, anch’essi a pari merito. Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. Ecco la classifica dopo tre giornate:26, Sanchez 20, Hakimi 18, Barella 15, Vidal 8, Gagliardini, D’Ambrosio e Perisic 7, Sensi ...

