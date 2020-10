Il nuovo Dpcm parla chiaro | no a calcetto e sport di contatto | è subito rivolta

(Di domenica 11 ottobre 2020) Non è stato ancora ‘ufficializzato’, ma le anticipazioni delno: sembra che Giuseppe Conte sia pronto a vietare ogni attività didia livello amatoriale, così come anche il. E’: “non è possibile colpire un settore dove sono state rispettate tutte le norme sul contingentamento e sul distanziamento. Abbiamo dei protocolli davvero stringenti e siamo stati attenti nella loro applicazione Non abbiamo mai sottovalutato l’emergenza daneanche durante pausa la pausa estiva e continuiamo a essere scrupolosissimi“, questo lo sfogo di Paolo Gatti, segretario del Comitato dei concessionari ...

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - Agenzia_Italia : Verso il nuovo dpcm, feste con massimo 30 persone e stop alla movida - xayde983 : È tornata, è struggente, è l’attesa per il nuovo #Dpcm - AConservatrice : RT @rosamogliasso: Con il nuovo Dpcm: limite 30 invitati ai matrimoni e la sposa passa la prima notte con il sindaco della città. #Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Dpcm

Da tale incontro emergeranno le conclusioni che saranno poi oggetto di un ultimo confronto con le Regioni, prima della scrittura definitiva del Dpcm. Le…) Leggi ...Roma - Con i contagi da coronavirus che continuano a salire in tutta Italia, il Governo non esclude di anticipare già a lunedì il Dpcm con nuove misure restrittive per far fronte all'emergenza sempre ...