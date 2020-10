Grande Fratello Vip, Enock Balotelli sbotta: “Tommaso, hai due facce” (Di domenica 11 ottobre 2020) Grande Fratello Vip ha le telecamere in funzione 24 ore su 24 e al pubblico del web non sfugge proprio nulla. Le giornate sono lunghe in casa eppure i vip hanno sempre modo di confrontarsi tra loro. Il pomeriggio è iniziato con Massimiliano Morra che ha accusato Tommaso Zorzi di essere falso. Il motivo? Sarebbe troppo preso a esasperare le situazioni, tanto da portare i vip in casa a mettere in dubbio le sue mosse. Dal canto suo, Tommaso, conferma di giocare per il bene del pubblico, ricordando quanto da casa potrebbero annoiarsi con un concorrente come Massimiliano che l’unica attività che fa in casa è “fumare in un angolo da solo”. Stefania Orlando decide di spalleggiare Tommaso il quale tenta sempre di chiedere conferma a lei per essere supportato nei discorsi. Modo di fare che non va giù a ... Leggi su trendit (Di domenica 11 ottobre 2020)Vip ha le telecamere in funzione 24 ore su 24 e al pubblico del web non sfugge proprio nulla. Le giornate sono lunghe in casa eppure i vip hanno sempre modo di confrontarsi tra loro. Il pomeriggio è iniziato con Massimiliano Morra che ha accusato Tommaso Zorzi di essere falso. Il motivo? Sarebbe troppo preso a esasperare le situazioni, tanto da portare i vip in casa a mettere in dubbio le sue mosse. Dal canto suo, Tommaso, conferma di giocare per il bene del pubblico, ricordando quanto da casa potrebbero annoiarsi con un concorrente come Massimiliano che l’unica attività che fa in casa è “fumare in un angolo da solo”. Stefania Orlando decide di spalleggiare Tommaso il quale tenta sempre di chiedere conferma a lei per essere supportato nei discorsi. Modo di fare che non va giù a ...

