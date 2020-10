DAZN pensa in grande: vuole tutta la Champions League (Di domenica 11 ottobre 2020) DAZN ha intenzione di raddoppiare: dopo la Serie A l’obiettivo è quello di acquisire i diritti anche della Champions League. E’ l’indiscrezione lanciata da Milano e Finanza, pronta un’offerta per l’intero pacchetto dei diritti tv della massima competizione europea per il triennio 2021-24. Nella giornata di domani si concluderà l’asta e nel giro di 48 ore l’Uefa aprirà le buste. Saranno delle cifre al ribasso, DAZN punta a tutto mentre Sky non può permettersi l’esclusività delle immagini. Defilata Amazon che intende trasmettere solo determinati match. Discorso ancora incerto per quanto riguarda l’Europa League.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020)ha intenzione di raddoppiare: dopo la Serie A l’obiettivo è quello di acquisire i diritti anche della. E’ l’indiscrezione lanciata da Milano e Finanza, pronta un’offerta per l’intero pacchetto dei diritti tv della massima competizione europea per il triennio 2021-24. Nella giornata di domani si concluderà l’asta e nel giro di 48 ore l’Uefa aprirà le buste. Saranno delle cifre al ribasso,punta a tutto mentre Sky non può permettersi l’esclusività delle immagini. Defilata Amazon che intende trasmettere solo determinati match. Discorso ancora incerto per quanto riguarda l’Europa.L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb : #DAZN pensa in grande: vuole tutta la #ChampionsLeague - - Ales_Pensa : RT @DAZN_IT: Primo gol di Higuain in #MLS ?? Una perla... su punizione ?? #Higuain #DAZN - DAZN_IT : L’Atletico Madrid non brilla e strappa solo un pareggio contro il Villarreal ?? Ci pensa Oblak a salvare i colchoner… - vivaelbarca : @DAZN_IT Beh pensa che la @OfficialASRoma gli ha preferito Santon ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN pensa DAZN pensa in grande: vuole tutta la Champions League CalcioWeb Nadal-Djokovic, Roland Garros: tv, streaming, pronostici

Nadal-Djokovic: il pronostico. Nadal parte leggermente favorito per la vittoria ma Djokovic dovrebbe comunque vincere almeno un set. Si può vedere in diretta TV per i soli abbonati su Sky all’interno ...

Balzaretti: «Chiesa e Kulusevski sono compatibili tra loro» – VIDEO

Federico Balzaretti, opinionista di DAZN, ha parlato della compatibilità di Federico Chiesa e Dejan Kulusevski ...

Nadal-Djokovic: il pronostico. Nadal parte leggermente favorito per la vittoria ma Djokovic dovrebbe comunque vincere almeno un set. Si può vedere in diretta TV per i soli abbonati su Sky all’interno ...Federico Balzaretti, opinionista di DAZN, ha parlato della compatibilità di Federico Chiesa e Dejan Kulusevski ...