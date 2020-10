Coronavirus: la quarantena scende a 10 giorni (Di domenica 11 ottobre 2020) scende a 10 giorni la quarantena e per i positivi un solo tampone in uscita. È quanto emerge - secondo quanto apprende l’Ansa - dalla riunione del Cts di oggi.Il Comitato tecnico scientifico avrebbe poi esaminato gli aspetti sanitari per fare fronte all’emergenza Covid. Nel corso della riunione sarebbero, inoltre, state illustrate anche le linee che dovrebbero essere contenute del prossimo Dpcm per contrastare la recrudescenza dei contagi e che verranno portate al confronto con le regioni. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020)a 10lae per i positivi un solo tampone in uscita. È quanto emerge - secondo quanto apprende l’Ansa - dalla riunione del Cts di oggi.Il Comitato tecnico scientifico avrebbe poi esaminato gli aspetti sanitari per fare fronte all’emergenza Covid. Nel corso della riunione sarebbero, inoltre, state illustrate anche le linee che dovrebbero essere contenute del prossimo Dpcm per contrastare la recrudescenza dei contagi e che verranno portate al confronto con le regioni.

