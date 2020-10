Carolina Morace fa coming out: «Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobi» (Di domenica 11 ottobre 2020) In un’intervista al Corriere della Sera Carolina Morace ha provato a spiegare il motivo per cui pochi giocatori fanno coming out. Carolina Morace ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in previsione dell’uscita della sua autobiografia in cui fa coming out rivelando di aver sposato Nicola Jane Williams, una donna australiana di 38 anni. Nella stessa intervista Morace ha provato a spiegare il motivo per cui pochi giocatori, sia maschili che femminili, fanno coming out. pregiudizi – «Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) In un’intervista al Corriere della Seraha provato a spiegare il motivo per cui pochi giocatori fannoout.ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in previsione dell’uscita della sua autobiografia in cui faout rivelando di aver sposato Nicola Jane Williams, una donna australiana di 38 anni. Nella stessa intervistaha provato a spiegare il motivo per cui pochi giocatori, sia maschili che femminili, fannoout.– «Ildeldie dia. Non biasimo chi non faout. Per molti uomini ...

