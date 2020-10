Cannavaro: «Lippi parlava tanto. Sul Pallone d’Oro…» (Di domenica 11 ottobre 2020) Fabio Cannavaro ha partecipato al Festival dello Sport organizzato a Trento. Le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Cannavaro ha partecipato al Festival dello Sport organizzato a Trento. Le dichiarazioni dell’allenatore riportate du tuttomercatoweb.com. ITALIA – «Non rientro in Italia da otto mesi e comincio ad aver voglia di tornare un po’. A breve qui in Cina inizieremo la seconda fase con la squadra, sto bene». Lippi – «Uno che parlava tanto, ma erano proprio la sua postura, la camminata e la personalità a trasmettere forza. Un leader che abbiamo sempre seguito. Ha creato un gruppo unito come pochi e, dal primo giorno, aveva già l’obiettivo di vincere il Mondiale. Voleva, però, affrontare il Brasile in finale e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Fabioha partecipato al Festival dello Sport organizzato a Trento. Le dichiarazioni dell’allenatore Fabioha partecipato al Festival dello Sport organizzato a Trento. Le dichiarazioni dell’allenatore riportate du tuttomercatoweb.com. ITALIA – «Non rientro in Italia da otto mesi e comincio ad aver voglia di tornare un po’. A breve qui in Cina inizieremo la seconda fase con la squadra, sto bene».– «Uno che, ma erano proprio la sua postura, la camminata e la personalità a trasmettere forza. Un leader che abbiamo sempre seguito. Ha creato un gruppo unito come pochi e, dal primo giorno, aveva già l’obiettivo di vincere il Mondiale. Voleva, però, affrontare il Brasile in finale e ...

MaurAnt1 : @sonoancoravivo @RaiUno Ah scusami. Io non do tanto la colpa a lui, all'epoca era una ragazzino, ma la do a chi avr… - MaurAnt1 : @sonoancoravivo @RaiUno Difficile dirlo visto che Lippi, Gigi Riva e Cannavaro hanno sempre negato l'evidenza ?? - junews24com : Cannavaro: «Lippi ha creato un gruppo unito come pochi» - - news24_napoli : TMW – Cannavaro: “Poche squadre unite come l’Italia di Lippi. Oggi sono… - sportli26181512 : Lippi: 'Mi rivedo in Gattuso. Pirlo? Sa comunicare con i campioni, perché lui lo era': Lippi: 'Mi rivedo in Gattuso… -