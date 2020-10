Alba Parietti e l’addio a Giuseppe Lanza di Scalea | «Non posso immaginare questo mondo senza di te»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 ottobre 2020) «Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare». A scriverlo è Alba Parietti, che condivide su Instagram un lunghissimo pensiero dedicato all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea. «Sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso».