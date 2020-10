Sport | Zilli | Giro del Fvg under 23 evento che dà fiducia a territorio

(Di sabato 10 ottobre 2020) Trieste, 10 ott – “E’ importante che in momenti particolari, come quello che stiamo attraversando, si riesca a realizzare in sicurezza uncome questo, che dàalconiugando locon quel un senso di comunità che da sempre appartiene al popolo friulano”. Lo ha detto oggi a Buja l’assessore regionale alle Finanze, Barbara, a margine della 56.a edizione delciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia23. Alla presenza del sindaco di Buja, Stefano Bergagna, l’assessore ha sottolineato il messaggio lanciato dal, in quanto l’attività agonistica contribuisce a infondere quel senso di normalità necessario a superare le ...

Triesteprima.it

