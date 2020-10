Roma. Agenti aggrediti da detenuto che tenta la fuga dal reparto psichiatrico (Di sabato 10 ottobre 2020) Durante il trasferimento al reparto psichiatrico, il detenuto ha tentato di darsi alla fuga, aggredendo gli Agenti che lo stavano trasportando, per poi tentare di scappare. Fortunatamente il personale della Polizia Penitenziaria è riuscito a bloccarlo. A denunciare l’accaduto (l’ennesimo di una lunga serie) è l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che da anni segnala i problemi di gestione dei pazienti psichiatrici. Nel 2014, infatti, le strutture destinate a queste persone sono state chiuse e sostitute da altri tipi di strutture. A fronte dei continui casi di tentativi di fuga, sembrano a questo punto essere inidonee. Si tratta di soggetti pericolosi, che dovrebbero alloggiare in ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Durante il trasferimento al, ilhato di darsi alla, aggredendo gliche lo stavano trasportando, per poire di scappare. Fortunatamente il personale della Polizia Penitenziaria è riuscito a bloccarlo. A denunciare l’accaduto (l’ennesimo di una lunga serie) è l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che da anni segnala i problemi di gestione dei pazienti psichiatrici. Nel 2014, infatti, le strutture destinate a queste persone sono state chiuse e sostitute da altri tipi di strutture. A fronte dei continui casi ditivi di, sembrano a questo punto essere inidonee. Si tratta di soggetti pericolosi, che dovrebbero alloggiare in ...

