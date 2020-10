"Palamara fatto fuori con velocità sospetta". Sallusti, un dubbio clamoroso sulle toghe nell'ombra (Di sabato 10 ottobre 2020) Hanno radiato Luca Palamara, ma forse un nuovo Palamara è già al lavoro, nell'ombra. Ne è convinto Alessandro Sallusti, che nel suo editoriale vuole parlare per l'appunto di "caso giustizia" e non di semplice "caso Palamara". "Sarebbe come se Tangentopoli si fosse chiamata, che so, caso Craxi, come se non esistesse la mafia ma il caso Totò Riina". L'ormai ex magistrato, ricorda Sallusti sul Giornale, "non lavorava in proprio, non era un cane sciolto, bensì era a capo di un sistema di relazioni che ha retto la magistratura italiana negli ultimi quindici anni" tra nomine di procuratori, affidamenti di incarichi, indirizzi politici". Il processo lampo del Csm "la dice lunga sulla paura che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Hanno radiato Luca, ma forse un nuovoè già al lavoro,. Ne è convinto Alessandro, che nel suo editoriale vuole parlare per l'appunto di "caso giustizia" e non di semplice "caso". "Sarebbe come se Tangentopoli si fosse chiamata, che so, caso Craxi, come se non esistesse la mafia ma il caso Totò Riina". L'ormai ex magistrato, ricordasul Giornale, "non lavorava in proprio, non era un cane sciolto, bensì era a capo di un sistema di relazioni che ha retto la magistratura italiana negli ultimi quindici anni" tra nomine di procuratori, affidamenti di incarichi, indirizzi politici". Il processo lampo del Csm "la dice lunga sulla paura che ...

