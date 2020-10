I no mask sfilano per Roma | il Viminale pronto a bloccare tutto

(Di sabato 10 ottobre 2020) Gli esponenti del movimento Nosi sono dati appuntamento nella Capitale per la giornata odierna. La polizia è stata invitata a intervenire contro i dissidenti. Gabrielli: “Pugno duro contro chi non rispetta le regole”. Il movimento dei negazionisti, di coloro i quali non vogliono farsi imporre delle regole, arriva per le strade di. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Gli esponenti del movimento No Mask si sono dati appuntamento nella Capitale per la giornata odierna. La polizia è stata invitata a intervenire contro i dissidenti. Gabrielli: “Pugno duro contro chi ...Sale l’allerta domani a Roma per la presenza, in diversi momenti della giornata e in location differenti, di ben quattro manifestazioni le quali inevitabilmente saranno oggetti di serrati controlli sp ...