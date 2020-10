Dubbi Mancini | ' lì davanti devo sacrificare qualcuno'

(Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - "Ho ancora un paio divalutare la condizione fisiche di alcuni calciatori, ma non sono troppi gli interrogativi in vista della partita di domani contro la Polonia". ...

RaiSport : Roberto #Mancini alla vigilia di #PoloniaItalia: 'La formazione? Ho ancora un paio di dubbi. Tutti vogliono giocare… - spotcalcio11 : Mi fa ridere che #Deluca ha criticato #Mancini perché ha risposto al ministro dello sport, sostendo che ognuno deve… - davide_spill : Mi fa ridere che #Deluca ha criticato #Mancini perché ha risposto al ministro dello sport, sostendo che ognuno deve… - RedazioneFM : Verso #PoloniaItalia, i dubbi di #Mancini - cperfetto : -

Ultime Notizie dalla rete : Dubbi Mancini

Una botta al ginocchio non è un problema serio, è chiaro, ma Mancini potrebbe comunque evitare di farlo scegliere in campo non rischiando di peggiorare ulteriormente la situazione. I dubbi saranno ...Torna la Nations League per la Nazionale italiana di Mancini e per gli Azzurri dopo i quattro punti raccolti contro Bosnia e Olanda, è tempo di far visita alla Polonia: "Ho ancora un paio di dubbi, de ...