Dieci indirizzi per soggiornare in dieci città d’arte

(Di sabato 10 ottobre 2020) Belle sempre, sotto il sole dell’estate come nella pioggia d’autunno, le città d’arte italiane sono la meta ideale per un weekend, per perdersi tra vie e piazze, per visitare musei e chiese, per respirare la storia: il fascino senza tempo delle “grandi”, da Roma a Firenze, compete con l’incanto di gioielli come Matera o Assisi nel conquistare turisti e viaggiatori. E perché tutto sia perfetto, fondamentale è scegliere l’indirizzo giusto: per trascorrere una notte in centro e svegliarsi spalancando le finestre su uno scorcio da fotografare, per assaggiare piatti e vini che entrano nella memoria insieme ai monumenti e alle opere d’arte, per rilassarsi e godere a pieno del respiro della città. E questo è il momento ideale per regalarsi un weekend d’autore, per scoprire le nostre città ...