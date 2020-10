Coronavirus Italia oggi, Iss: «1.181 nuovi focolai, per la prima volta elementi di criticità» (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus Italia oggi Ultime News – Sabato 10 ottobre 2020. Secondo il monitoraggio del Ministero del Ministero della Salute e dell’Iss, relativo alla settimana 28 settembre – 4 ottobre, nel nostro paese si osserva «un’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da dieci settimane, che si riflette in un notevole carico di lavoro sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticità». Parliamo di 3.805 i focolai attivi sul nostro territorio, di cui 1.181 nuovi. Un lieve aumento si ha anche in ambito scolastico. leggi anche l’articolo —> Francesco Vaia (Spallanzani): «Il tampone non è la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020)Ultime News – Sabato 10 ottobre 2020. Secondo il monitoraggio del Ministero del Ministero della Salute e dell’Iss, relativo alla settimana 28 settembre – 4 ottobre, nel nostro paese si osserva «un’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da dieci settimane, che si riflette in un notevole carico di lavoro sui servizi sanitari territoriali. Per lasi segnalanodi criticità». Parliamo di 3.805 iattivi sul nostro territorio, di cui 1.181. Un lieve aumento si ha anche in ambito scolastico. leggi anche l’articolo —> Francesco Vaia (Spallanzani): «Il tampone non è la ...

