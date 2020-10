Carlo Acutis è il primo millennial proclamato beato dal Papa (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, è diventato beato. Dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, il cardinale Agostino Vallini ha dato lettura alla proclamazione - salutata dall'applauso dei presenti - decretata da Papa Francesco. La memoria liturgica del beato Carlo Acutis sarà celebrata ogni anno il 12 ottobre, giorno della sua morte. "Con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia in Gesù" e mise al centro della sua vita l'Eucarestia, ha detto il cardinale Vallini leggendo la Lettera Apostolica con la quale Papa Francesco ha iscritto nel numero dei Beati il venerabile Servo di Dio. È stato poi scoperto il quadro con l'immagine del nuovo ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI -, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, è diventato. Dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, il cardinale Agostino Vallini ha dato lettura alla proclamazione - salutata dall'applauso dei presenti - decretata daFrancesco. La memoria liturgica delsarà celebrata ogni anno il 12 ottobre, giorno della sua morte. "Con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia in Gesù" e mise al centro della sua vita l'Eucarestia, ha detto il cardinale Vallini leggendo la Lettera Apostolica con la qualeFrancesco ha iscritto nel numero dei Beati il venerabile Servo di Dio. È stato poi scoperto il quadro con l'immagine del nuovo ...

