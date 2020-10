We Are Who We Are, trama e quanti episodi sono? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luca Guadagnino, registra candidato al Premio Oscar con il suo “Chiamami con il tuo nome”, si cimenta con le serie tv: dal 9 ottobre 2020, infatti, su Sky Atlantic e su Now Tv va in onda We Are Who We Are, la sua prima produzione seriale, da lui diretta, scritta e prodotta. Protagonisti sono due giovani ragazzi americani, che vivono con le rispettive famiglie in una base americana in Veneto, dove affronteranno tutti i dubbi, le paure e le gioie dell’essere adolescenti. Ma da quante puntate è composto We Are Who We Are? La serie tv, co-prodotta da Sky e dalla Hbo, è composta da otto episodi, in onda due per volta ogni venerdì sera. Il finale di stagione, quindi, salvo cambiamenti di palinsesto è previsto per il 30 ottobre. La trama di We Are Who Are Fraser (Jack Dylan Grazer), ragazzo di 14 ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luca Guadagnino, registra candidato al Premio Oscar con il suo “Chiamami con il tuo nome”, si cimenta con le serie tv: dal 9 ottobre 2020, infatti, su Sky Atlantic e su Now Tv va in onda We Are Who We Are, la sua prima produzione seriale, da lui diretta, scritta e prodotta. Protagonistidue giovani ragazzi americani, che vivono con le rispettive famiglie in una base americana in Veneto, dove affronteranno tutti i dubbi, le paure e le gioie dell’essere adolescenti. Ma da quante puntate è composto We Are Who We Are? La serie tv, co-prodotta da Sky e dalla Hbo, è composta da otto, in onda due per volta ogni venerdì sera. Il finale di stagione, quindi, salvo cambiamenti di palinsesto è previsto per il 30 ottobre. Ladi We Are Who Are Fraser (Jack Dylan Grazer), ragazzo di 14 ...

