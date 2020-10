Una vita, anticipazioni 10 ottobre: Ledesma torna ad Acacias con la figlia Angelines (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato 10 ottobre 2020 su canale 5, a partire dalle 14:10, nuovo appuntamento con Una vita, la soap iberica ideata da Aurora Guerra, che racconta le vicende degli abitanti di calle Acacias. La trama riprenderà dal momento in cui Marcia cercherà di riprendersi dopo l’aggressione subita per strada. Felipe intanto, avrà il sospetto che ciò che è accaduto alla sua domestica sia un chiaro avvertimento di Alfredo per lui. Ledesma invece, farà ritorno nel quartiere portando con sé la figlia Angelines, la promessa sposa di Emilio. Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano e anticipazioni del 10 ottobre. Una vita, trama 10 ottobre: Felipe contro Alfredo Le trame di Una ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato 102020 su canale 5, a partire dalle 14:10, nuovo appuntamento con Una, la soap iberica ideata da Aurora Guerra, che racconta le vicende degli abitanti di calle. La trama riprenderà dal momento in cui Marcia cercherà di riprendersi dopo l’aggressione subita per strada. Felipe intanto, avrà il sospetto che ciò che è accaduto alla sua domestica sia un chiaro avvertimento di Alfredo per lui.invece, farà ritorno nel quartiere portando con sé la, la promessa sposa di Emilio. Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano edel 10. Una, trama 10: Felipe contro Alfredo Le trame di Una ...

