Roma, ai renziani piace Calenda candidato sindaco. Il Pd lo stronca: «È narciso come Dibba» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il renziano Roberto Giachetti assicura che a candidarsi a sindaco di Roma Carlo Calenda «ci sta pensando seriamente». «Sarebbe una manna dal cielo», aggiunge un altro renziano come Davide Faraone. «Può aggregare i riformisti», incalza infine Marietta Tidei che Italia Viva la rappresenta nel consiglio regionale del Lazio. Fosse per gli uomini e le donne dell’ex-Rottamatore, Calenda starebbe già in campagna elettorale a dare filo da torcere a Virginia Raggi, alleata di governo ma di certo non nella corsa al Campidoglio. A sentire chi s’intende di cose Romane, tra i due, cioè tra il leader di Azione e la sindaca uscente, non v’è partita: stravince il primo. E lui potrebbe anche cedere accantonando ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il renziano Roberto Giachetti assicura che a candidarsi adiCarlo«ci sta pensando seriamente». «Sarebbe una manna dal cielo», aggiunge un altro renzianoDavide Faraone. «Può aggregare i riformisti», incalza infine Marietta Tidei che Italia Viva la rappresenta nel consiglio regionale del Lazio. Fosse per gli uomini e le donne dell’ex-Rottamatore,starebbe già in campagna elettorale a dare filo da torcere a Virginia Raggi, alleata di governo ma di certo non nella corsa al Campidoglio. A sentire chi s’intende di cosene, tra i due, cioè tra il leader di Azione e la sindaca uscente, non v’è partita: stravince il primo. E lui potrebbe anche cedere accantonando ...

ilfoglio_it : Carlo Calenda sarà il candidato del centrosinistra a Roma? La faccenda non è semplice affatto. Ecco cosa passa nel… - AppostaMi : @MAKEFREEUS @PoliticaPerJedi @CarloCalenda @ignaziomarino Equivalente al suo dotto argomentare sul perché 'Marino s… - occuparsid : @mcacciaglia64 @RaffyM48 @PoliticaPerJedi @CarloCalenda @campidoglioPD @Roma @pdnetwork @m5s @giocaudo @FedeAngeli… - silviaaaaa28 : @roma_paoletta Io di solito ricambio fw, a meno che non siano di destra, dichiaratamente renziani o chi non ha mai scritto un tuit. - DODO_from_roma : RT @PieroSansonetti: Io, giorni fa, avevo scritto che il processo a Salvini è una sceneggiata. Mi hanno accusato addirittura di salvinismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma renziani Corsa al Campidoglio, Calenda accende la miccia delle primarie col Pd L'HuffPost Corsa al Campidoglio, Calenda accende la miccia delle primarie col Pd

Scintille tra Carlo Calenda, da più parti spinto a candidarsi per il Campidoglio, e il Pd di Roma.“Ma come?! Ma queste primarie non erano fondamentali? Aò Pd”, chiede su ...

Il deputato forzista che al bar chiede sempre "un Di Maio..."

Ha così inizio la sfida partitico-comunicativa, con la vittoria al referendum renziano a condire una parabola che lo accompagna tra gli scranni della Camera dei deputati. Essere un liberale in ...

Scintille tra Carlo Calenda, da più parti spinto a candidarsi per il Campidoglio, e il Pd di Roma.“Ma come?! Ma queste primarie non erano fondamentali? Aò Pd”, chiede su ...Ha così inizio la sfida partitico-comunicativa, con la vittoria al referendum renziano a condire una parabola che lo accompagna tra gli scranni della Camera dei deputati. Essere un liberale in ...