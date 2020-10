Polpettine di zucchine e carne

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Le sono un piatto veramente delizioso, un secondo o un piatto unico ricco di gusto e di sapore. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2grandi (370 g)125 g di macinato di suino125 g di macinato di bovino1 uovo40 g di parmigiano grattugiatoSale fino q.b.4-5 cucchiai di pangrattatoOlio per friggere q.b.Iniziamo la preparazione delle lavando lee tagliando le due estremità, poi grattugiate e mettete in un canovaccio asciutto e pulito per strizzarle e rimuovere l’acqua di vegetazione. Poi trasferite lein un contenitore e aggiungete il macinato, il sale, l’uovo ed iniziate ad impastare con una forchetta. Impastate le fino a quando l’impasto non sarà omogeneo. Una volta che l’impasto sarà diventato omogeneo ...

terre_di_po : RT @LaBorettana: Una combinazione di un piatto caldo e un piatto freddo per queste giornate un poco calde e un poco fredde. Pomodori e bore… - LaBorettana : Una combinazione di un piatto caldo e un piatto freddo per queste giornate un poco calde e un poco fredde. Pomodori… - jungleland__ : Stasera un milione di mini polpettine con patate, zucchine e fagioli rossi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Polpettine zucchine

La7

Il torrone di mandorle siciliano, altrimenti conosciuto in dialetto come minnulata, è un dolce tipico presente sulle tavole soprattutto durante il periodo natalizio. Soprattutto ma non solo, perché lo ...Quale candidato schierare per la poltrona oggi di Virginia Raggi? Il centrosinistra è al lavoro. Calenda, la tentazione forte di scendere in campo ...