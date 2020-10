Pediatra minacciata dal padre di una paziente | La trito come il sale e l' ammazzo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Valentina Dardari “La bimba ieri mattina aveva febbre a 37.5, tosse e rinorrea. Avvisaglie che fanno scattare il protocollo Covid-19" ha spiegato la dottoressa che,da protocollo, aveva ordinato il tampone da fare alla piccola Ha rischiato grosso lache è statadi morte daldi una sua piccolafebbricitante. L’uomo è stato segnalato ai carabinieri e solo nei prossimi giorni la vittima deciderà se presentare la denuncia nei suoi confronti. La mamma della bimba aveva firmato il consenso a sottoporre la figlia al tampone,da protocollo in questi casi. L'uomo alla: "Laile ...

Ultime Notizie dalla rete : Pediatra minacciata

