Palermo-Avellino, modulo ed interpreti: Braglia accantona il 3-4-3, scelte e dubbi del tecnico

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Avellino. Chi potrebbe non partire alla volta del capoluogo siciliano è Andrea Errico. Il giovane centrocampista approdato alla corte di Piero Braglia in prestito dal Frosinone si è fermato nel corso dell'allenamento di ieri a causa di un problema all'adduttore della coscia destra. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali, che sveleranno l'entità dell'infortunio. Intanto, il tecnico dell'Avellino, in vista della sfida in programma domenica pomeriggio al "Renzo Barbera", ha iniziato a lavorare "su un canovaccio tattico che prevede l'accantonamento del tridente e dell'inedito 3-4-3 varato al Rocchi", scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino'. Ragion per cui, in occasione della gara...

