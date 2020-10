Oncologia: Asl Bari, caschi “freddi” per contrastare la caduta dei capelli Scalp Cooler (Di venerdì 9 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Il freddo “buono” capace di rallentare la caduta dei capelli. Si chiama “Scalp Cooler” ed è un casco refrigerante che riesce in 6 casi su 10 a frenare l’alopecia ma anche ad alleviare l’impatto profondo che tale effetto collaterale riveste per la psiche e la stabilità emotiva dei pazienti. Donne in modo particolare, ma anche uomini, in trattamento farmacologico nell’Oncologia dell’Ospedale San Paolo di Bari che, dalla prossima settimana, avranno la possibilità di sperimentare i vantaggi di questo nuovo ausilio da affiancare alle terapie classiche. Stamattina nella hall dell’unità operativa di Oncologia, che è anche sede ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Il freddo “buono” capace di rallentare ladei. Si chiama “” ed è un casco refrigerante che riesce in 6 casi su 10 a frenare l’alopecia ma anche ad alleviare l’impatto profondo che tale effetto collaterale riveste per la psiche e la stabilità emotiva dei pazienti. Donne in modo particolare, ma anche uomini, in trattamento farmacologico nell’dell’Ospedale San Paolo diche, dalla prossima settimana, avranno la possibilità di sperimentare i vantaggi di questo nuovo ausilio da affiancare alle terapie classiche. Stamattina nella hall dell’unità operativa di, che è anche sede ...

