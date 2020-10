(Di venerdì 9 ottobre 2020) . Aumentati nell’ultimo anno i tentativi di introdurli Mescolati col cibo, inseriti in indumenti intimi, persino ingoiati o messi all’interno di un pallone e poi lanciati, trasportati tramite drone o addirittura messi in fondo a. Si tratta di tentativi per introdurre telefoni… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

VaniaToni1 : #Cellulari nelle celle calati dai droni e nascosti nei salami @LaStampa #7ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Nascosti droni

gnewsonline.it

Nascosti in droni, cibi o pentole: quasi 1800 cellulari introdotti nelle carceri. Aumentati nell’ultimo anno i tentativi di introdurli Mescolati col cibo, inseriti in indumenti intimi, persino ...Camuffati nel cibo, sistemati negli indumenti intimi, ingoiati, nascosti nel corpo, inseriti in un pallone per poi essere lanciati, trasportati da un drone, collocati nel fondo delle pentole. Nell'ult ...