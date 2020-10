Lione, Aouar: «Deluso per non essere andato via? Sono ancora più motivato» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Houssem Aouar ha parlato del suo mancato trasferimento dal Lione nell’ultimo calciomercato. Queste le parole del francese Houssem Aouar ha parlato del suo mancato trasferimento del Lione nell’ultimo calciomercato. Le sue dichiarazioni. «Ovviamente mi Sono posto tutte le domande del caso. Ma Sono in grado di fare una grande stagione con il mio club e recuperare i punti persi. Quindi, ovviamente, proveremo a fare la migliore stagione possibile. Deluso? L’opposto. Sono a casa, nel club che amo, con i miei amici e la mia famiglia. Sono ancora più motivato per fare una buona stagione e riportare il club ai primi posti in Francia». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Houssemha parlato del suo mancato trasferimento dalnell’ultimo calciomercato. Queste le parole del francese Houssemha parlato del suo mancato trasferimento delnell’ultimo calciomercato. Le sue dichiarazioni. «Ovmente miposto tutte le domande del caso. Main grado di fare una grande stagione con il mio club e recuperare i punti persi. Quindi, ovmente, proveremo a fare la migliore stagione possibile.? L’opposto.a casa, nel club che amo, con i miei amici e la mia famiglia.piùper fare una buona stagione e riportare il club ai primi posti in Francia». Leggi ...

