(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "In previsione delle prossime settimane, i medici hanno iniziato a elaborare e ipotizzare possibili integrazioni al protocollo volte a un perfezionamento dello stesso":

Per questo nella giornata odierna, come comunicato dalla Lega di Serie A, è andata in scena una riunione (virtuale) con i medici dei club del massimo campionato. L'obiettivo: capire la fattibilità di ...

Lega A: medici club, possibili integrazioni a protocollo

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "In previsione delle prossime settimane, i medici hanno iniziato a elaborare e ipotizzare possibili integrazioni al protocollo volte a un perfezionamento dello stesso": è ...

Per questo nella giornata odierna, come comunicato dalla Lega di Serie A, è andata in scena una riunione (virtuale) con i medici dei club del massimo campionato. L'obiettivo: capire la fattibilità di ...