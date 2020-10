GP Eifel, Fp1: troppa nebbia, debutto rimandato per Schumi jr e Ilott (Di venerdì 9 ottobre 2020) Per vedere una F1 nuovamente in azione al Nurburgring dovremo aspettare ancora, quantomeno qualche ora. Questo perché le Fp1 sono letteralmente saltate per via delle condizioni meteo, con la nebbia ad ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) Per vedere una F1 nuovamente in azione al Nurburgring dovremo aspettare ancora, quantomeno qualche ora. Questo perché le Fp1 sono letteralmente saltate per via delle condizioni meteo, con laad ...

FUnoAT : #F1 #FUnoAT #EifelGp ???? Gp Eifel 2020-FP1: L’elicottero non decolla, sessione annullata per nebbia - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? NIENTE FP1 AL NURBURGRING ?? La pit lane non verrà aperta per le condizioni meteo La cronaca ? - Nicosig1997 : RT @P300it: F1 | GP Eifel 2020, FP1: pioggia e nebbia impediscono lo svolgimento della prima sessione ? di Federico Benedusi ?? https://t.c… - F1Spazio : RT @Formula1Co: GP EIFEL: PROVE LIBERE 1 - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Eifel 2020, FP1: pioggia e nebbia impediscono lo svolgimento della prima sessione ? di Federico Benedusi ?? https://t.c… -