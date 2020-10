GF Vip: Tommaso Zorzi scopre l’AresGate, ecco che cosa ha detto nella Casa (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’influencer ha fatto alcune ipotesi che lo hanno condotto direttamente all’Ares Gate, argomento che Mediaset non può più trattare. ecco le dichiarazioni di Tommaso Zorzi GF Vip: Tommaso Zorzi scopre l’AresGate All’inizio della messa in onda del Grande Fratello Vip i social e la tv sono rimasti sconvolti dalle dichiarazioni di due protagonisti del reality: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due attori hanno avuto degli scontri nelle prime puntate in quanto ex fidanzati con qualcosa ancora in sospeso. Ma ben presto hanno iniziato a parlare di quello che oggi è ormai ben noto come l’AresGate. Parlando di un certo Lucifero, Adua e Massimiliano hanno raccontato di pressioni, di incidenti, suicidi, minacce e tanto ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’influencer ha fatto alcune ipotesi che lo hanno condotto direttamente all’Ares Gate, argomento che Mediaset non può più trattare.le dichiarazioni diGF Vip:l’AresGate All’inizio della messa in onda del Grande Fratello Vip i social e la tv sono rimasti sconvolti dalle dichiarazioni di due protagonisti del reality: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due attori hanno avuto degli scontri nelle prime puntate in quanto ex fidanzati con qualancora in sospeso. Ma ben presto hanno iniziato a parlare di quello che oggi è ormai ben noto come l’AresGate. Parlando di un certo Lucifero, Adua e Massimiliano hanno raccontato di pressioni, di incidenti, suicidi, minacce e tanto ...

