Gerry Scotti a Verissimo: "Per voi sarò sempre lo zio Gerry, ma tra poco…" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gerry Scotti è uno dei presentatori tv più famosi della televisione italiana. Il pubblico lo ama e segui tutti i suoi programmi televisivi. Al momento il conduttore è impegnato con la messa in onda di Caduta Libera, Chi vuole essere milionario e Tu si que vales, ma sarà presente come ospite del salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo, in onda sabato 10 ottobre. Alcune dichiarazioni, però, circolano già: ecco cosa ha confessato al pubblico. Gerry Scotti: "Per voi sarò sempre lo zio Gerry, ma tra poco…" Nella prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 10 ottobre,

